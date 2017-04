Treffen in Florida

Im US-Bundesstaat Florida sind Präsident Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping zusammengekommen.

Ihr erstes Treffen fand bei einem gemeinsamen Abendessen statt. Ergebnisse gibt es noch nicht. An den als schwierig geltenden Gesprächen nehmen auch Außenminister Tillerson und Verteidigungsminister Mattis teil.



Die USA wollen, dass China seinen Einfluss auf Nordkorea geltend macht, das mehrfach mit neuen Raketentests gegen UNO-Resolutionen verstoßen hat, zuletzt am Mittwoch. Trump hatte vor kurzem mit der Ankündigung für Aufsehen gesorgt, das Problem mit dem nordkoreanischen Atomprogramm notfalls im Alleingang zu lösen.



Neben Nordkoreas Atomprogramm sind Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China das beherrschende Thema bei den Gesprächen in Florida. Trump kritisiert Pekings Außenhandelspolitik, die er als unfair gegenüber Amerika ansieht.