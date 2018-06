Treffen in Kanada

US-Präsident Trump hat einen Freihandel innerhalb der G7-Staaten vorgeschlagen.

Man könne auf sämtliche Zölle und Handelsbarrieren und auch auf Subventionen verzichten, sagte Trump in seiner Abschlusserklärung zum G7-Gipfel in Kanada. Trump verlässt die Zusammenkunft frühzeitig, um nach Singapur zum Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim zu reisen. Die USA seien seit Jahrzehnten ökonomisch benachteiligt worden. Dies werde er nicht länger hinnehmen, betonte Trump. Sein Land fordere einen gerechten Marktzugang und ein Ende unfairer Handelspraktiken. Für die Benachteiligungen im Handel machte der US-Präsident in erster Linie seine Amtsvorgänger verantwortlich. Diese hätten für die USA miserable Handelsabkommen abgeschlossen.



Trump bewertete den G7-Gipfel als erfolgreich und die Beziehungen zu den anderen Teilnehmern als hervorragend.

