Treffen in Moskau

Bundesaußenminister Gabriel und sein russischer Amtskollege Lawrow sind bei ihrem Treffen in Moskau beim Thema Sicherheitspolitik aneinandergeraten.

Unterschiedlich blieben die Positionen der beiden Ressortchefs vor allem beim Ukraine-Konflikt. Lawrow warf der NATO vor, mit den Putschisten in dem Land zusammenzuarbeiten, um es in die westliche Allianz zu führen. Gabriel wiederum kritisierte die russische Annexion der Krim-Halbinsel. Eine Verletzung von Grenzen in der Mitte Europas könne nicht akzeptiert werden. Ungeachtet der bestehenden Differenzen verwiesen beide Politiker auf die Bedeutung der beiderseitigen Beziehungen und erklärten den Willen, diese auszubauen.