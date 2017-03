Bundesaußenminister Gabriel und sein russischer Amtskollege Lawrow sind bei ihrem Treffen in Moskau beim Thema Sicherheitspolitik aneinandergeraten.

Unterschiedlich blieben die Positionen der beiden Ressortchefs vor allem beim Ukraine-Konflikt. Lawrow warf der NATO vor, mit den Putschisten in dem Land zusammenzuarbeiten, um es in die westliche Allianz zu führen. Gabriel wiederum kritisierte die russische Annexion der Krim-Halbinsel. Eine Verletzung von Grenzen in der Mitte Europas könne nicht akzeptiert werden. Ungeachtet der bestehenden Differenzen verständigten sich beide Politiker auf eine Verstärkung der OSZE-Beobachtermission im Kriegsgebiet der Ostukraine. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa solle in die Lage versetzt werden, die Konfliktregionen rund um die Uhr zu überwachen.