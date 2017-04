Der russische Außenminister Lawrow hat nach dem Tod eines OSZE-Beobachters in der Ostukraine eine gründliche Untersuchung gefordert.

Der Vorfall müsse rasch und vollständig aufgeklärt werden, sagte Lawrow nach einem Treffen mit der EU-Außenbeauftragten Mogherini in Moskau. Er kündigte an, dass Russland seinen Einfluss nutzen werde, um die Separatisten in der Ostukraine zur Einhaltung der Feuerpause zu bewegen.



Auch Mogherini hatte eine vollständige Waffenruhe und den Abzug von Kriegsgerät aus der Ostukraine verlangt. Der OSZE-Beobachter war gestern bei einer Minenexplosion gestorben. Die EU-Außenbeauftragte erklärte nach dem Gespräch mit Lawrow, Europa wolle bessere Beziehungen zu Russland. Dennoch könne sie nicht so tun, als habe es die russische Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim nicht gegeben.