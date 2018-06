Nach einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Netanjahu hat Bundeskanzlerin Merkel den Einfluss des Iran im Nahen Osten als besorgniserregend bezeichnet.

Dies gelte insbesondere für Israels Sicherheit, sagte Merkel in Berlin. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf das Raketenprogramm und die iranischen Aktivitäten im Jemen und Syrien. Deutschland werde alle diplomatischen Bemühungen unternehmen, um den Iran aus der grenznahen Region zu Israel zurückzudrängen. Es gebe mit Israel zwar Meinungsverschiedenheiten etwa zur Aufkündigung des Iran-Atomabkommens durch die USA, führte die Kanzlerin aus, aber beide Staaten seien Freunde und Partner. Merkel kündigte für den 4. Oktober deutsch-israelische Regierungskonsultationen an, die in Israel stattfinden sollen.



Ministerpräsident Netanjahu forderte die Bundesregierung auf, dem Beispiel der USA zu folgen und eine härtere Politik gegenüber dem Iran zu verfolgen. Der Iran rufe zur Zerstörung seines Landes auf, sagte Netanjahu. Die Anführer in Teheran bezeichneten Israel als Krebsgeschwür, das von der Landkarte zu tilgen sei. Der Iran versuche, an Atomwaffen zu kommen, um diesen Genozid in die Tat umzusetzen. Dem Iran gehe es darum, weitere sechs Millionen Menschen umzubringen, sagte er in Anspielung auf den Holocaust.



Nach den Erkenntnissen der Internationalen Atomenergiebehörde hält sich der Iran an die Auflagen des internationalen Abkommens. Der Vertrag war 2015 geschlossen worden, um den Iran im Gegenzug für die Aufhebung von Sanktionen vom Bau einer Atombombe abzuhalten. Die Vertragspartner Frankreich, Großbritannien, Russland, China und Deutschland wollen an den Vereinbarungen festhalten. Die USA hatten das Abkommen jüngst einseitig aufgekündigt. Die isrealische Regierung lobte diesen Schritt.

