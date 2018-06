Die führenden internationalen Finanz- und Handelsorganisationen haben eindringlich vor Gefahren durch einen zunehmenden Protektionismus gewarnt.

Die offene, regelbasierte internationale Wirtschaftsordnung sei derzeit in einer schwierigen Lage, sagte Bundeskanzlerin Merkel nach einem Treffen mit den Spitzen der Organisationen. Dies sei die allgemeine Einschätzung der Teilnehmer gewesen. Im Grunde sei die Welt auf einem guten Weg. Dies dürfe aber nicht durch falsches Verhalten gefährdet werden, meinte Merkel offensichtlich in Anspielung auf die Handelspolitik von US-Präsident Trump. Auch IWF-Chefin Lagarde sprach mit Blick auf die Rolle Trumps beim G7-Treffen am Wochenende von dunklen Wolken am Horizont.



An dem Treffen in Berlin hatten neben Merkel und Lagarde auch WTO-Chef Azevedo und OECD-Generalsekretär Gurria teilgenommen.

