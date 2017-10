Bundespräsident Steinmeier reist in der kommenden Woche nach Russland.

Bei dem Besuch am 25. Oktober in Moskau ist unter anderem ein Treffen mit Präsident Putin geplant, wie das Bundespräsidialamt in Berlin mitteilte. Steinmeier wird auch die Kathedrale St. Peter und Paul besuchen. Im Rahmen des Reformationsjubiläums gibt die russische Regierung das Kirchengebäude an die evangelisch-lutherische Kirche Russlands zurück. Dafür hatte Steinmeier sich eingesetzt.



Durch den Konflikt in der Ukraine und die Annexion der Krim durch Russland ist das Verhältnis zwischen Berlin und Moskau belastet. Der letzte Besuch eines deutschen Staatsoberhauptes liegt sieben Jahre zurück.