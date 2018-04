US-Präsident Trump hat Bundeskanzler Merkel zu einem Gespräch im Weißen Haus empfangen. Die beiden begrüßten sich mit Wangenküssen - beim ersten Treffen vor gut einem Jahr war der Empfang noch wesentlich kühler ausgefallen. Auch verbal erwies sich der Präsident als höflicher Gastgeber.

Trump sagte nach der Begrüßung, er habe zu Merkel eine "wirklich großartige Beziehung". Dies sei so auch "gleich von Anfang an gewesen", was jedoch nicht alle verstanden hätten, fügte er im Oval Office hinzu. Trump bezeichnete die Kanzlerin als "außergewöhnliche Frau", nannte sie Angela und gratulierte ihr zu ihrem Wahlsieg.



Das wichtigste Thema aus deutscher Sicht ist die Erhöhung der US-Zölle auf Stahl und Aluminiumprodukte, die Trump verhängt hat. Die EU hofft, dass sie davon dauerhaft ausgenommen wird. Merkel will außerdem das Atomabkommen mit dem Iran ansprechen, aus dem die USA aussteigen wollen.



Nach dem Treffen wollten beide noch einmal vor die Presse treten; noch heute fliegt Merkel zurück nach Deutschland.

