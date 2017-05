Hacke zweifelte Trumps Regierungsfähigkeit an: "Die Anzeichen häufen sich, dass offensichtlich dieser Präsident nicht in der Lage ist, die Regierungsgeschäfte ethisch oder auch regierungstechnisch so auszuüben, wie es sich eigentlich gehört." Er halte ihn für politisch relativ unfähig, den Regierungsapparat dieser Weltmacht unter Kontrolle zu bekommen. Das sähen offenbar auch immer mehr gestandene Republikaner so.

Kräfte bündeln sich gegen Trump

Man könne davon ausgehen, dass sich nicht nur bei den Demokraten, sondern auch bei den Republikanern die Kräfte bündelten und überlegten, wie sie Trump weiter unter Druck setzen könnten. Langfristig könne dann ein Amtsenthebungsverfahren ins Auge gefasst werden.

Trumps "Unbeherrschtheit" und Ungeduld bilden nach Hackes Ansicht die größte Gefahr. Da brauche man sich nur eine Situation wie die Kuba-Krise 1963 unter einem Präsidenten Trump vorzustellen, meinte der Politkwissenschaftler. Hacke sagte wörtlich: "Männer machen immer noch Geschichte, und im Moment macht uns das alle hochnervös." Man könne nur darauf setzen, dass die amerikanischen Generäle Trump von unbesonnenen Taten abhielten, gerade in Hinsicht auf Nordkorea.

