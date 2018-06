US-Präsident Trump rechnet damit, dass die atomare Abrüstung in Nordkorea bald beginnt. Auf erste Schritte habe man sich bereits verständigt, sagte er nach einem Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Singapur. Nordkorea soll sich zu einer vollständigen Denuklearisierung bereit erklärt haben.

Das melden mehrere Nachrichtenagenturen AFP und Reuters unter Berufung auf ein gemeinsames Dokument, das Kim und Trump in Singapur unterzeichneten. Demnach sollen die USA Nordkorea umfassende Sicherheitsgarantien zugesagt haben. Eine Bestätigung für diese Angaben gibt es nicht.



Trump kündigte an, er sei bereit, Kim zu weiteren Gesprächen ins Weiße Haus einzuladen. Kim Jong Un erklärte nach der Unterzeichnung, die Welt werde einen großen Wandel erleben. Man habe beschlossen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen.



Es war das erste Treffen in der Geschichte beider Länder zwischen einem amtierenden US-Präsidenten und einem nordkoreanischen Staatschef.



Positive Reaktion aus Deutschland



In Deutschland wurde die erste Begegnung von Trump und Kim positiv aufgenommen. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Hardt, sagte im ARD-Fernsehen, die Bilder aus Singapur seien sehr ermutigend. Allerdings wisse man aus den Erfahrungen mit dem Iran-Abkommen, wie schwierig es sei, atomare Abrüstung auch wirklich umzusetzen. Der Teufel stecke hier im Detail, betonte der CDU-Politiker.



Der Präsident der deutsch-koreanischen Gesellschaft, Schmelter, sagte im Deutschlandfunk, es sei ermutigend, dass das Treffen in freundlicher Atmosphäre verlaufen sei. In dem angekündigten Abschlussdokument könnte möglicherweise eine Roadmap für weitere Verhandlungen festgelegt werden.



Der Vorsitzende des Vereins Atlantikbrücke, Merz, warnte vor einer Destabilisierung der Region. China werde nicht tatenlos zusehen, wenn sich in Nordkorea eine Öffnung vollziehe, sagte Merz ebenfalls im Deutschlandfunk. Es sei fraglich, ob der Gipfel zwischen Trump und Kim ausreichend vorbereitet worden sei. Der CDU-Politiker erklärte zudem, er sei doch erheblich irritiert von dem Unterschied zwischen Trumps Verhalten bei seinem Treffen mit Kim und seinem Auftreten wenige Tage zuvor auf dem G7-Gipfel.



Einen ausführlichen Hintergrund zum USA-Nordkorea-Gipfel können Sie hier lesen und hören.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.