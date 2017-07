Hamburg liefert Bilder, die um die Welt gehen. Bilder von nächtlichen Unruhen und von Straßenschlachten. Bilder der Verwüstung und einer neuen Maßlosigkeit der Gewalt, die mit der viel beschworenen "Protestkultur" nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun haben. Sondern viel mehr mit nackter Zerstörungswut und einer Hasskultur, die für einen erschreckenden Werteverfall steht.



Von dem ist auch in den Hamburger Messehallen viel die Rede - und auch das sind Bilder, die um die Welt gehen: 20 Staatenlenker und Weltenführer, die versuchen, etwas von jener Gesprächsbereitschaft und Kompromisskultur zu retten, die seit Ende des Ost-West-Konflikts für die internationale Gipfeldiplomatie gestanden haben.

Merkel bringt Vernunft ins Spiel

Globale Probleme erfordern globale Lösungen - die Fähigkeit zur praktischen Umsetzung dieser Erkenntnis steht in Hamburg auf dem Spiel. Wenn am Ende die Vernunft der Nationen siegt, dann ist das auch der G20-Präsidentin Angela Merkel zu verdanken. Sei es bei der Erklärung zum Klimaschutz, zum Freihandel, zur Hilfe für Afrika oder zur Förderung der Frauenrechte.



Dieser G20-Gipfel war auch ein Spiegelbild einer Welt in heilloser Unordnung. Daran haben zwei Männer einen ganz wesentlichen Anteil, die sich am Rande dieses Gipfels zum ersten Mal zusammensetzten: Wladimir Putin und Donald Trump.

Autokrat und Autokrat in spe

Der russische Präsident ist dafür verantwortlich, dass das Prinzip der Unverletzbarkeit von Grenzen wieder in Frage steht, siehe Krim und Ukraine. Der amerikanische Präsident ist dafür verantwortlich, dass internationale Verträge und Verpflichtungen plötzlich zur Disposition stehen und künftig mit einem politischen Haltbarkeitsdatum versehen werden müssen, siehe Pariser Abkommen.

Wladimir Putin ist bereits ein Autokrat der neo-nationalistischen Schule. Donald Trump ist möglicherweise auf dem Weg dorthin, wenn ihm das amerikanische System der Checks and Balances und die Zivilgesellschaft nicht energisch Grenzen setzen.



Vor diesem Hintergrund sind die vorläufigen Ergebnisse dieser ersten Begegnung der beiden selbsterklären Supermänner zumindest: bemerkenswert. Das Gespräch dauerte fast fünf Mal so lang wie geplant. Am Ende stand der Wille, gemeinsam einen längst überfälligen Waffenstillstand zumindest in Teilen Syriens durchzusetzen - bei allen Unwägbarkeiten mit Blick auf die Ausgestaltung der Details.

Schatten über der Begegnung

Am Ende stand eine gemeinsame Wahrnehmung des Krisenpotentials in Nordkorea - bei aller Uneinigkeit über die Mittel und Wege, wie dieser Bedrohung beizukommen ist. Und schließlich ein Gespräch über die Frage, welche Rolle Russland während der amerikanischen Präsidentschaftswahlen spielte. Und ob Donald Trump bei den russischen Cyberattacken, die zu seinen Gunsten gingen, die Finger mit im Spiel hatte.



Dieser Verdacht lag wie ein dunkler Schatten über dieser Begegnung. Und er ist auch nach diesem Gespräch noch nicht ausgeräumt. Rex Tillerson, der amerikanische Außenminister, sagte, Donald Trump habe den russischen Präsidenten mehrfach zu einem Geständnis in Sachen Einmischung in innere Angelegenheiten gedrängt. Sergej Lawrow, der russische Außenminister, sagte, Donald Trump habe der Darstellung Putins in vollem Maße zugestimmt, wonach es keinerlei russische Intervention im amerikanischen Wahlkampf gab.

Dramatische Glaubwürdigkeitslücke

Dazwischen klafft eine dramatische Glaubwürdigkeitslücke, die vor allem dem amerikanischen Präsidenten zu schaffen macht und die er sich selbst zuzuschreiben hat: Nicht nur die amerikanische Öffentlichkeit, sondern die gesamte internationale Staatengemeinschaft tut sich mittlerweile schwer damit, Donald Trump auch nur noch ein einziges Wort zu glauben.



Deshalb geht es bei der Bewertung dieses Treffens gar nicht allein um die Frage, wer nun Recht hat und wer nicht. Auf dem Spiel steht die härteste Währung, mit der in der Politik bezahlt wird: Das Vertrauen der Öffentlichkeit. Waren Wladimir Putin und Donald Trump also wirklich um die Wahrheit bemüht? Und um geregelte Beziehungen in einer künftig wieder geregelteren Weltordnung? Das wäre zukunftsweisend und ganz im Sinne dieses G20-Gipfels. Oder ging es ihnen einmal mehr ums Vertuschen und Verheimlichen - und möglicherweise sogar um ein Arrangement der Macht zwischen den beiden mächtigsten Nationen der Welt?



Was also wird am Ende von diesem Gipfeltreffen bleiben? Vielleicht doch ein Fortschritt und sei er noch so klein. Eine Unbekannte bleibt aber das Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump. Bei der abschließenden Beurteilung von G20 in Hamburg wird es eine nicht unbedeutende Rolle spielen.

