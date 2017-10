US-Außenminister Tillerson hat Berichte zurückgewiesen, er habe in diesem Sommer an Rücktritt gedacht.

Tillerson sagte in Washington,er habe nie die Absicht gehabt, seinen Posten zu räumen. Zugleich lobte er die Zusammenarbeit mit dem Weißen Haus und betonte, er werde sich nicht an Bestrebungen beteiligen, die Regierung von US-Präsident Trump zu schwächen.



Zuletzt hatte Trump die Bemühungen seines Außenministers um eine diplomatische Lösung des Nordkorea-Konflikts als Zeitverschwendung abgetan. Er habe Tillerson gesagt, dass er seine Zeit vergeude, wenn er versuche, mit Kim Jong Un zu verhandeln, schrieb er bei Twitter. Heute hieß es in einer Erklärung des Weißen Hauses, Trump habe volles Vertrauen in seinen Außenminister.