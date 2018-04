In New York ist das 17. Tribeca-Film-Festival mit dem Abschlussfilm „The Fourth Estate" zu Ende gegangen.

Die Dokumentations-Serie von Liz Garbus feierte damit zugleich ihre Weltpremiere. „The Fourth Estate" („Die vierte Gewalt") begleitet Reporter der "New York Times" während ihrer Berichterstattung über US-Präsident Donald Trump. Gezeigt wurde die erste Episode.



Der erste Tag der Dreharbeiten in der NYT-Redaktion war der Tag der Vereidigung von Trump. Der letzte Drehtag fiel auf den 16. April, als die renommierte Zeitung drei Pulitzerpreise für ihre Arbeit bekam. Prominent porträtiert wird in dem Dokumentarfilm die Korrespondentin für das Weiße Haus, Maggie Haberman, die Trump kürzlich als "drittklassige Reporterin" bezeichnete.



Der Chefredakteur der Zeitung, Dean Baquet, wies auf dem Festival darauf hin, wie wichtig es sei, möglichst objektiv über Trumps Politik zu berichten. Zitat: "Unser Job ist es nicht, in Opposition zu Donald Trump zu gehen." Der Job bestehe vielmehr darin, über diese enorm wichtige Ära der amerikanischen Politik zu berichten - aggressiv, investigativ, aber fair. Eine solch faire Berichterstattung über Donald Trump sei wichtig für das langfristige Wohlergehen seiner Zeitung, aber auch für deren Moral. Auch wenn dies manche Leser unserer Zeitung verärgere, so Baquet; „nur wenn wir objektiv berichten, haben wir mit unserer Berichterstattung die größte Wirkung.



Hollywoodstar Robert de Niro, ein Mitbegründer von Tribeca, hatte das Filmfestival mit scharfen Spitzen gegen Trump eröffnet.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.