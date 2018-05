In Trier haben die Jubiläumsfeiern anlässlich des 200. Geburtstags von Karl Marx begonnen.

An der Auftaktveranstaltung in der Konstantin-Basilika nahmen unter anderem EU-Kommissionspräsident Juncker und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer teil. Ab morgen sind die Jubiläumsausstellungen in Trier für Besucher geöffnet.



Das PEN-Zentrum Deutschland fordert, die für morgen geplante Enthüllung eines Karl-Marx-Denkmals zu verschieben. Bei der Statue handelt es sich um ein Geschenk der Volksrepublik China. In einem Schreiben an den Trierer Oberbürgermeister Leibe heißt es, es solle so lange gewartet werden, bis die chinesische Dichterin Liu Xia aus dem Hausarrest entlassen und ihr die Ausreise ermöglicht werde.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.