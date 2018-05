In Trier ist an der umstrittenen Karl-Marx-Statue ein Feuer gelegt worden.

Nach Angaben der Polizei wurde ein an der Bronze-Statue befestigtes Banner angezündet. Das Feuer sei gelöscht worden. Das Denkmal selbst wurde demnach nicht beschädigt. Wer hinter der Tat steckt, ist nicht bekannt.



Die fünfeinhalb Meter hohe Statue war am vergangenen Samstag zum 200. Geburtstag von Karl-Marx aufgestellt worden. Sie ist ein Geschenk Chinas.- Der Philosoph Marx wurde am 5. Mai 1818 in der rheinland-pfälzischen Stadt geboren.

