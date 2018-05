In Trier wird der 200. Geburtstag von Karl Marx begangen.

Höhepunkt ist die Enthüllung einer mehr als fünf Meter hohen Statue, die die Volksrepublik China der Stadt geschenkt hat. Zudem eröffnete die Friedrich-Ebert-Stiftung das Museum Karl-Marx-Haus. Unter den Gästen der Feiern in Trier sind die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sowie SPD-Chefin Nahles.



Nach Ansicht von Linken-Fraktionschefin Wagenknecht sind die Thesen von Karl Marx nicht verantwortlich für die Verbrechen, die im Namen des Kommunismus begangen wurden. Marx habe an keiner Stelle eine verstaatlichte Planwirtschaft gefordert, sagte sie der "Rhein-Neckar-Zeitung" aus Heidelberg. Sein Ziel sei Demokratie gewesen. Der Grünen-Vorsitzende Habeck meinte in der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, einzelne Aspekte im Denken von Karl Marx seien "erstaunlich zeitgemäß".

