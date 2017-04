Trinkende Studenten Viel Stress, zu viel Alkohol

Studenten trinken oft mehr Alkohol als gleichaltrige Auszubildende. Die Gründe sind vielfältig: ein neues, weniger strukturiertes Leben, mehr Stress, hohe Ansprüche an sich selbst. In einem bislang einzigartigen Programm werden Studierende in Baden-Württemberg für das Thema Alkohol sensibilisiert.

Von Uschi Götz