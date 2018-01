Die Grünen sind nach Auffassung des früheren Umweltministers Trittin auch weiterhin eine Partei der linken Mitte. Dafür stünden die beiden neuen Vorsitzenden Habeck und Baerbock und der gesamte Vorstand, sagte Trittin auf dem Parteitag in Hannover.

Der Grünenpolitiker, der dem linken Parteiflügel angehört, erinnerte an die Wahl der Parteivorsitzenden Kühn und Künast im Jahr 2000. Damals hätten manche gedacht, die Partei werde nach rechts rücken. Das habe aber auch nicht stattgefunden, so Trittin.



Die Grünen hatten heute den schleswig-holsteinischen Umweltminister Habeck und die Bundestagsabgeordnte Baerbock als neue Parteivorsitzenden gewählt. Habeck erhielt gut 81 Prozent der Stimmen, auf Baerbock entfielen 64,5 Prozent. Sie hatte sich in einer Kampfabstimmung gegen die niedersächsische Fraktionschefin Piel durchgesetzt.



Mit Habeck und Baerbock stehen anders als bisher erstmals zwei Realpolitiker an der Spitze der Grünen. Habeck kann zudem sein Amt als schleswig-holsteinischer Umweltminister weitere acht Monate wahrnehmen. In seiner Rede bekannte er sich zu dem linksliberalen Kurs der Partei. Er sprach sich unter anderem für eine höhere Besteuerung von Kapital und Vermögen aus. Zugleich warb Harbeck dafür, die Grünen zu einer gesellschaftlichen Bewegung umzubauen.



Auch der Parteirat wurde gewählt. Dabei bekam die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Göring-Eckardt, erst im zweiten Anlauf einen Platz. Dem Gremium, das den Vorstand berät, gehörden 16 Mitglieder an.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.