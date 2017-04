Für den Grünen-Politiker Trittin hatte der US-Luftangriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt vor allem innenpolitische Gründe.

US-Präsident Trump sei in den vergangenen Tagen im eigenen Land massiv unter Druck geraten, sagte Trittin im Deutschlandfunk. Deswegen habe er ein klares Signal senden wollen. Trittin sprach von einer Kurswende in der US-Außenpolitik, die für eine stärkere Konfrontation mit Russland sorgen werde und die Situation insgesamt hochbrisant mache. Zur Lösung des Syrien-Konflikts habe das Bombardement hingegen in keiner Weise beigetragen. Trittin forderte eine politische Lösung im Rahmen der Vereinten Nationen.