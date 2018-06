In Brandenburg haben Städte und Gemeinden die Bürger dazu aufgerufen, Bäume und Pflanzen mit Wasser zu versorgen.

Unter der anhaltenden Trockenheit litten besonders Jungbäume, teilte die Stadt Potsdam mit. Mitarbeiter des Grünflächenamtes arbeiteten seit einigen Wochen an der Kapazitätsgrenze. Auch in Brandenburg/Havel bittet die Stadt Bürger darum, die Gießkanne in die Hand zu nehmen. Wassergaben der Anwohner würden helfen, Bäume und Pflanzen in der Stadt zu erhalten, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.