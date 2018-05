Der verstorbene Journalist und Cap-Anamur-Gründer Rupert Neudeck wird mit einem Denkmal gewürdigt.

In einem Festakt wurde es im Beisein seiner Witwe Christel auf Burg Wissem in Neudecks Heimatstadt Troisdorf bei Bonn enthüllt. Bundestagspräsident Schäuble bezeichnete Neudeck als radikal selbstlos. Neudeck habe einen hohen moralischen Anspruch gehabt, und zwar zuerst an sich selbst. Und danach habe er auch gelebt. Dabei hätten Notleidende stets Vorrang gehabt, sagte Schäuble.



Neudeck und seine Frau Christel hatten mit ihren Helfern mehr als 10 000 vietnamesische Bootsflüchtlinge aus dem Chinesischen Meer gerettet. Er starb 2016 im Alter von 77 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.