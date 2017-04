Tropischer Sozialismus im Umbruch Wie geht's, Kuba?

Seit Jahren geben sich westliche Regierungsdelegationen und Unternehmen in Havanna die Klinke in die Hand. Der Kuba-Tourismus boomt. Von Öffnung und Transformation ist die Rede. Doch was hat sich für die Kubaner in den zehn Jahren, seit Raul Castro die Präsidentschaft von seinem Bruder Fidel übernommen hat, tatsächlich verändert?

Von Anselm Weidner und Nils Aguilar