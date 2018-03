Trotz Bürgerprotesten hat Dessau-Roßlau eine Helmut-Kohl-Straße bekommen.

Die Stadt in Sachsen-Anhalt brachte die Schilder mit dem neuen Straßennamen an dem früheren Teil der Ludwigshafener Straße an, wie ein Stadtsprecher sagte. Damit ist die bereits im Oktober beschlossene Umbenennung jetzt auch im Stadtbild sichtbar. Gegen die Pläne hatte es Widerstand gegeben. Eine Online-Petition war jedoch gescheitert. Der Stadtrat habe die Aktion zur Kenntnis genommen, aber keinen Grund gesehen, an der Entscheidung zu rütteln, hieß es.



Kohl war im Juni 2017 im Alter von 87 Jahren gestorben. In seiner Heimatstadt Ludwigshafen scheiterte eine Straßenumbenennung an Protesten der Bürger.

