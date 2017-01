Trudeau Kanada wird weiterhin Flüchtlinge aufnehmen

Der kanadische Mininsterpräsident Justin Trudeau (imago stock&people)

Der kanadische Ministerpräsident Trudeau hat versichert, sein Land werde weiterhin unabhängig von der Religionszugehörigkeit Flüchtlinge aufnehmen.

Vielfalt sei die Stärke seines Landes, schrieb er auf Twitter. Hintergrund ist die Entscheidung von US-Präsident Trump, Staatsbürger aus dem Irak, aus Syrien, Iran, Sudan, Libyen sowie aus Somalia und dem Jemen für drei Monate nicht einreisen zu lassen. Bei den Ländern handelt es sich um mehrheitlich muslimische Staaten. Für syrische Flüchtlinge gilt auf unbestimmte Zeit ein Einreiseverbot.



Am New Yorker Flughafen wurden mehrere Menschen in Gewahrsam genommen. Einige hundert Demonstranten protestierten dort gegen das Vorgehen. Weltweit wurden die Flüge von Passagieren aus den betroffenen Staaten umgebucht.