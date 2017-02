Trump-Äußerung Schweden verlangt Erklärung der US-Regierung

US-Präsident Donald Trump (imago / ZUMA Press)

Schweden hat die USA offiziell um eine Erklärung zu einer Äußerung von Präsident Trump gebeten.

Trump hatte am Samstag in einer Rede vor Anhängern in Florida sein vor Gericht gescheitertes Einreiseverbot für Menschen aus sieben muslimisch geprägten Staaten verteidigt und dabei auf Probleme mit Einwanderern in Europa verwiesen.

Dabei sagte er wörtlich: "Schaut Euch an, was gestern Abend in Schweden passiert ist." Dazu sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Stockholm, man wisse nichts von einem Zwischenfall. Trump selbst erklärte inzwischen auf Twitter, er habe sich auf einen Bericht des US-Fernsehsenders Fox News über Einwanderer in Schweden bezogen.