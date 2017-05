Es war alles vorbereitet, es war alles eingefädelt. In feierlicher Stimmung schritten die Staats- und Regierungschefs vor dem neuen gläsernen Hauptquartier in die Mitte zwischen die beiden Denkmäler. Ein Stück Berliner Mauer links, ein Stück Trümmerteil des World Trade Centers rechts. Es lag ungefähr genauso viel Geschichte wie Aufbruch in die Zukunft in diesem Moment, der das Potenzial hatte, ein wichtiges Signal auszusenden.

Eine Selbstvergewisserung darüber, wofür das Bündnis steht und im besten Sinne stehen muss. Dazu zwei Politiker, die jeweils einen persönlichen Bezug zum Mauerfall einerseits, und zum 11. September andererseits, besitzen. Es wäre für Donald Trump eine Möglichkeit gewesen, mit ein paar persönlichen Worten und vor allem mit einem Bekenntnis zu Artikel 5, also zur Beistandserklärung der NATO, viel Unsicherheit aus der Welt zu schaffen. Die Gelegenheit war einzigartig.

"Wie fest ist eigentlich das Fundament, auf dem wir stehen"

Die NATO hatte versucht, seine Argumente ernst zu nehmen. Sie signalisierte den Willen, das 2-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben umzusetzen und sich stärker im Anti-Terror-Kampf einzubringen. Doch bei diesem Auftritt hatte ganz offensichtlich jemand anderes Regie geführt, als bei den vorhergehenden Stationen der Reise des Präsidenten: Donald at it‘s worst kam zum Vorschein. Er zerschlug treffsicher die Möglichkeit, die westliche Allianz zu stärken und unterminierte stattdessen deren Glaubwürdigkeit, in dem er in drohendem Unterton über die Verbündeten sprach, die auf ein Zeichen von ihm warteten.

Als die wenige Meter entfernt in strahlender Sonne zwischen den beiden historischen Monumenten standen und den Präsidenten reden hörten, da schien kurz der Boden unter ihnen zu schwanken. Und wieder schien die Frage auf, wie fest eigentlich das Fundament ist, auf dem wir stehen, unsere Freiheit, unsere Demokratie, unsere Zivilisation. Wir können uns all dessen nicht zu sicher sein. Das war die eigentliche Botschaft dieses Augenblicks - in einem seltsamen Kontrast zu den schönen Bildern.

Wie viel Schaden Donald Trump angerichtet hat, das hängt nach wie vor von der Tragfähigkeit der Strukturen nicht nur, aber auch in den USA ab. Auf die hatte die NATO bei der Vorbereitung geglaubt, vertrauen zu dürfen. Es laufe derzeit alles in mehr oder weniger traditionellen Bahnen, gab man sich im Vorfeld entspannt. Das konnte man auch verstehen als: Der US-Mission in Brüssel ist es herzlich egal, wer unter ihr Präsident ist.

Was zähle, seien die Verträge und das, worauf sich alle 28 Staaten jetzt geeinigt haben, also auch die USA. Da mag der Präsident vor laufenden Kameras noch so sehr wüten. Doch natürlich ist es nicht gleichgültig, wenn das amerikanische Staatsoberhaupt öffentlich etwas anderes verkündet, als seine Mitarbeiter zuvor ausgehandelt haben. Schon weil das Amt des Präsidenten der USA mit einer enormen Machtfülle ausgestaltet ist.

Abwehrreflexe "gegen alles, was die USA verkörpern"

Das kindische Spiel, wer nun recht hat, und ob die Strukturen der amerikanischen Demokratie und Trumps Umfeld den unberechenbaren Präsidenten einhegen oder ob sich das Gebaren aus dem Wahlkampf nahtlos endlos fortsetzt, sollte endlich aufhören. Denn es verstellt den Blick auf das Wesentliche: Die Punkte, in denen Trump trotz aller Rhetorik inhaltlich richtig liegt, genauso ernst zu nehmen wie die Gefahr, die von ihm ausgeht. Und das eine vom anderen sauber zu trennen.

Emotionale Reaktionen sind verständlich, helfen aber auf Dauer gar nicht. Im Gegenteil. Die nächste Gefahr in der Folge der Trumpschen Tour durch den Porzellanladen, ist, dass sich die Reaktionen weiter aufschaukeln. Der Auftritt in Brüssel hatte jedes Zeug dazu, auch allzu schlichte Anti-Trump-Ressentiments zu nähren, hinter denen sich nicht zuletzt die allzu bekannten Abwehrreflexe verbergen gegen alles, was die USA verkörpern und die Werte für die sie stehen. Die Schadenfreude darüber, dass Trump bleibt, verrät im Grunde genommen genau die gleiche Geisteshaltung und könnte noch erheblich zurückfeuern.

Wenn etwa einige jetzt verkünden, sie würden gegen das 2-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben zu Felde ziehen, das sie einst mit unterschrieben haben, dann sollten sie auch deutlich dazu sagen, dass an der Verteidigung gespart werden soll, weil man sich in der Hinsicht lieber auf die USA verlässt. Natürlich lassen sich damit in Deutschland Wählerstimmen gewinnen. Das ist allerdings kein Widerstand gegen Trump, sondern spielt ihm wie den Gegnern eines freien, liberalen Europas politisch in die Hände. Es steht zu befürchten, dass dieses Missverständnis in absehbarer Zeit nicht mehr aufgeklärt wird.

Bettina Klein (Bettina Fürst-Fastré)Bettina Klein ist Korrespondentin des Deutschlandradio im Studio Brüssel. Zuvor war sie seit 2004 Moderatorin und Redakteurin der aktuell-politischen Sendungen im Deutschlandfunk, davor im Deutschlandradio Kultur. Korrespondentenvertretungen in Washington. Recherche-Jahr in den USA. Volontariat im RIAS Berlin und Studium der Fächer Religionswissenschaften, Geschichte und Politik.