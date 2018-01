US-Präsident Trump hat das enge Verhältnis seines Landes zu Großbritannien hervorgehoben.

Im Gespräch mit Premierministerin May am Rande des Weltwirtschaftsgipfels in Davos sagte er, man sei fast bei allen Themen auf einer Wellenlänge. Wenn es um militärische Fragen gehe, passe kein Blatt zwischen May und ihn. Es sei ein Gerücht, dass es Spannungen zwischen den USA und Großbritannien gebe.



Zuletzt hatte es allerdings mehrfach Irritationen gegeben, etwa wegen des neuen Standortes der US-Botschaft in London, den Trump nicht billigte, oder einen Tweet von Trump zu einem islamfeindlichen Video einer rechtsradikalen britischen Gruppe. May hatte sich davon offen distanziert.

25.01.2018