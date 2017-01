"Alternative facts", "alternative Fakten" - als ich im Netz diese Worte von Donald Trumps Beraterin Kellyanne Conway gehört habe, war ich erst einmal sprachlos. Sprachlos und wütend.

Unsere von der Aufklärung geprägte moderne Gesellschaft beruht unter anderem darauf, dass jeder seine eigene Meinung haben kann, aber niemand seine eigenen Fakten. Was die Tatsachen angeht, tappen wir zugegebenermaßen auch im 21. Jahrhundert oft im Dunklen. Unser Bestreben muss es aber sein, mit immer neuen Anstrengungen und im Austausch mit anderen den Dingen auf den Grund zu gehen, bis wir der Tatsachen halbwegs sicher sind.

Zurück zu Galileo Galilei?

Wenn die Führungsmacht der westlichen Welt dieses Prinzip negiert, sind wir mit einem Schlag wieder in Zeiten weit vor der Aufklärung. Zeiten, in denen Galileo Galilei nicht sagen durfte, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Und der Vergleich geht sogar noch weiter: Wie die Kirche Galileo mit Strafen drohte, so kündigen auch Trump und seine Leute den Medien Sanktionen an, wenn sie sich den "alternativen Tatsachen" verschließen und bei ihrer Darstellung bleiben. Der Präsident spricht sogar von Krieg.

Dass jeder seine Meinung sagen kann, das ist ein hohes Gut und auch heute keine Selbstverständlichkeit. Richtig eng wird es für die Freiheit, wenn Druck auf die Tatsachenberichterstattung ausgeübt wird. In anderen Worten: Ein geschickter Diktator lässt die Kommentatoren ruhig kommentieren, was sie wollen. Er wird versuchen, die Nachrichten unter Kontrolle zu bekommen. Denn wenn die Menschen in einem Land nicht mehr wissen, was stimmt, dann sind viele irgendwann bereit, sich der Einheitsinterpretation von oben anzuschließen.

So haben es Machthaber gehalten, solange es menschliche Gesellschaften gibt. Die Nazi-Diktatur hat das mit dem Zugriff auf die Massenmedien perfektioniert. Und der NS-Staat hat schlimmste Verbrechen mit falschen Tatsachenbehauptungen vorbereitet und begleitet.

Medien müssen klar sein

Was bedeutet das für die Medien? Schluss mit dem Gerede über postfaktisch, Fake-News und "alternative Fakten". Eine Lüge ist eine Lüge und muss so benannt werden. Voraussetzung natürlich, man kann das belegen und begründen. Eine Behauptung ist eine Behauptung, und darf in Nachrichtensendungen nicht tatsachenähnlich präsentiert werden.

All das gilt natürlich nicht nur für Trump. Es gilt auch für Äußerungen der Bundesregierung, des DGBs und der Kirchen. Es gilt für Wirtschaft, Kultur und Sport, ebenso wie für Stellungnahmen von Greenpeace oder Amnesty. Glaubwürdiger Journalismus ist immer kritisch. Er hängt auch nie von den persönlichen Meinungen in den Redaktionen ab.

Wie geht es weiter in den USA? Dort gibt es eine gewisse Chance, dass die gesamten Vorfälle vom Wochenende mit dem Streit um die Besucherzahl bei Trumps Amtseinführung zu einem Korrektiv werden, wenn es genügend Proteste gibt. Daran müssen sich auch die Partner der USA beteiligen. Zum Beispiel Angela Merkel. Für viele ist sie nun die Führerin der freien Welt. Sie muss unmissverständlich deutlich machen, dass die freie Welt und das Konzept von "alternativen Fakten" nicht kompatibel sind.

Marco Bertolaso (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Marco Bertolaso ist Nachrichtenchef des DLF und auch für die Aktualität im Netz verantwortlich.

Vor seiner Zeit beim Deutschlandfunk hat der promovierte Historiker unter anderem im Deutschen Bundestag gearbeitet.

Bei Twitter können Sie @mbertolaso folgen.