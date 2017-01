Trump besucht CIA "1.000-prozentige Unterstützung" - Kampf gegen IS verstärken

US-Präsident Trump während seiner Rede bei der CIA (AFP / Mandel Ngan)

Der neue US-Präsident Trump hat an seinem ersten vollständigen Arbeitstag den Geheimdienst CIA besucht.

In einer Rede versicherte er den Mitarbeitern seine - Zitat - "1.000-prozentige" Unterstützung. Zugleich beklagte Trump, die CIA habe bislang nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen können, die Dschihadistenmiliz IS zu bekämpfen. Ohne Einzelheiten zu nennen erklärte er, dem Geheimdienst seien Zügel angelegt gewesen. Der islamistische Terror aber sei bösartig und müsse ausgemerzt werden. Künftig werde der CIA zu den wichtigsten Einrichtungen der Vereinigten Staaten zählen, um für die Sicherheit der Amerikaner zu sorgen.



Abermals kritisierte Trump die Medien, deren Vertreter "zu den unehrlichsten Menschen der Erde" gehörten. So hätten sie es in ihrer Berichterstattung fälschlicherweise so aussehen lassen, als habe er eine Fehde mit den amerikanischen Geheimdiensten ausgetragen.