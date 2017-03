US-Präsident Trump und Bundeskanzlerin Merkel haben bei ihrem ersten persönlichen Treffen über Differenzen vor allem in Wirtschaftsfragen gesprochen.

Die Kanzlerin unterstrich nach der Begegnung im Weißen Haus die Notwendigkeit eines freien Handels und erklärte, dass entsprechende Abkommen mit den USA nur von der Europäischen Union abgeschlossen werden könnten. Der US-Präsident, der eher auf bilaterale Verträge setzt, trat dem Eindruck entgegen, eine Abschottung zu verfolgen. Es gehe ihm vielmehr um Fairness. Deutschland habe vorherige Verhandlungen besser geführt als die USA. Trump hatte im Vorfeld mit Strafzöllen gegen ausländische Produkte gedroht.



Der US-Präsident sagte der Kanzlerin seine Unterstützung der Nato zu. Zugleich pochte Trump erneut auf eine andere Lastenverteilung in dem Militärbündnis. Merkel wies darauf hin, dass sich Deutschland auf das Nato-Ziel verpflichtet habe, bis 2024 zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für das Militär auszugeben. Nach den Worten der Kanzlerin wollen Deutschland und die USA auch künftig in Afghanistan zusammenarbeiten. Außerdem sei vorgesehen, sich gemeinsam für die Umsetzung des stockenden Minsk-Prozesses für einen Frieden in der Ukraine einzusetzen.