Trump feuert Chefstrategen Ein Rauswurf mit Folgen

Mit dem Abgang Steven Bannons wurde das nationalistische Lager in Trumps Beraterstab im Weißen Haus empfindlich geschwächt. Bannon kündigte an, wieder zu seinem rechtsextremen Onlineportal Breitbart zurückzukehren. Mitarbeiter des Portals haben via Twitter Trump bereits den offenen Krieg erklärt.

Von Thilo Kößler