US-Präsident Trump hält beim bevorstehenden Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un den Abschluss eines Friedensabkommen für möglich.

Die Unterzeichnung eines Vertrags wäre ein erster Schritt, sagte Trump nach einem Gespräch mit dem japanischen Regierungschef Abe in Washington. Entscheidend sei aber, was danach komme. Das eigentliche Ziel der nuklearen Abrüstung Nordkoreas sei möglicherweise nicht bei einem einzigen Gipfeltreffen zu erreichen.



Das Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim findet am 12. Juni in Singapur statt.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.