Trump in Davos

Die USA sind nach den Worten von Präsidentenberater Cohn offen für Kunden und Investoren.

Das werde die zentrale Botschaft von Präsident Trump auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos sein, sagte Cohn. Er betonte, Amerika zuerst bedeute nicht Amerika allein. Voraussetzung seien allerdings faire und wechselseitige Handelspraktiken.



US-Präsident Trump ist inzwischen in Davos eingetroffen, wo er morgen eine Rede halten will. Gestern hatten Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Macron auf dem Weltwirtschaftsforum für einen europäischen Weg in der Globalisierung geworben.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.