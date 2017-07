Frankreichs Staatschef Macron und US-Präsident Trump haben bei einem Treffen in Paris trotz vieler Differenzen ihren Willen zur Zusammenarbeit bekundet.

Beide Präsidenten betonten ihre Einigkeit im Kampf gegen den Terrorismus und kündigten an, dass sie Initiativen für eine diplomatische Lösung des Kriegs in Syrien schaffen wollten. Außerdem sprachen sie sich für gemeinsame Aktionen gegen Dumping im Welthandel aus.



Meinungsverschiedenheiten gab es vor allem bei der Klimapolitik, nachdem Trump den Ausstieg seines Landes aus dem Abkommen von Paris angekündigt hatte. Anlass für Trumps Besuch in Paris ist die morgige Militärparade auf den Champs-Elysées zum französischen Nationalfeiertag.



Zuvor hatte Macron mit Bundeskanzlerin Merkel Gespräche geführt. Dabei betonten beide Politiker, dass sie ihre Zusammenarbeit vertiefen wollten. Macron kündigte eine engere Kooperation beim Klimaschutz sowie bei den Themen Digitalisierung und Bildung an.