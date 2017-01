Trump-Interview Sorgen über künftigen Kurs der USA

Der künftige US-Präsident Donald Trump (dpa / picture alliance / John Angelillo)

Nach den Interview-Äußerungen des künftigen US-Präsidenten Trump zu Deutschland, der EU und der Nato wächst die Sorge über die künftige Zusammenarbeit mit den USA.

Bundeskanzlerin Merkel forderte die EU-Staaten auf, sich von den harschen Worten nicht beirren zu lassen. Die Europäer hätten ihr Schicksal selbst in der Hand und sollten intensiver zusammenarbeiten, sagte sie in Berlin. Zu Trumps Kritik, sie habe mit ihrer Flüchtlingspolitik das Terrorrisiko erhöht, sagte Merkel, beides sei deutlich voneinander zu trennen. Der Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-amerikanischen Beziehungen, Hardt, rechnet mit einem Treffen von Merkel und Trump vor dem nächsten G7-Gipfel im Mai. Dann könnte Merkel das Bild Trumps von Europa und Deutschland etwas zurechtrücken, sagte Hardt. Trump drohte dem deutschen Autobauer BMW mit Strafzöllen, wenn dieser in Mexiko produziere. Vertreter der deutschen Wirtschaft warnten vor schädlichen Folgen für den internationalen Handel. BMW-Chef Krüger betonte, er sei überzeugt, dass in Washington zur Kenntnis genommen werde, dass der Konzern einer der größten Autobauer in den USA sei. Kritik übte Trump in den Interviews mit der "Bild"-Zeitung und der britischen "Times" auch an der Nato, die er als obsolet bezeichnete. Eine Sprecherin der Allianz erklärte in Brüssel, man sei zuversichtlich, dass auch die künftige US-Regierung der Nato verpflichtet bleibe.