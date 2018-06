Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion im Bundestag, Theurer, hat SPD-Chefin Nahles vorgeworfen, mit ihrer jüngsten Kritik an US-Präsident Trump die deutsch-amerikanischen Beziehungen zusätzlich zu belasten.

Nahles schade dem ohnehin schon schwierigen Verhältnis in einer äußerst kritischen Phase, sagte Theurer. Er forderte die SPD-Vorsitzende auf, sich zu entschuldigen. Außerdem solle sich ihr Parteikollege Bundesaußenminister Maas von ihrer Wortwahl distanzieren.



Nahles hatte gestern beim Landesparteitag der nordrhein-westfälischen SPD in Bochum scharfe Kritik an der inzwischen wieder zurückgenommenen Praxis der USA geübt, Kinder illegaler Einwanderer von ihren Eltern zu trennen. Sie nannte Präsident Trump in diesem Zusammenhang einen "Lump" und "Feigling".

