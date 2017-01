Trump machte Druck Ford verzichtet auf neues Werk in Mexiko

Ein Ford-Logo (dpa / Uli Deck)

Der US-Autohersteller Ford verzichtet auf den Bau eines neuen Werkes in Mexiko.

Das Unternehmen teilte in Detroit mit, stattdessen investiere man in den kommenden vier Jahren 700 Millionen Dollar in eine Fertigungsanlage für Elektroautos im US-Bundesstaat Michigan. Ford gab damit dem Druck des designierten US-Präsidenten Trump nach. Dieser hatte Maßnahmen gegen Unternehmen angekündigt, die Arbeitsplätze ins Ausland verlagern. Heute drohte er General Motors mit hohen Einfuhrzöllen für in Mexiko produzierte Autos.