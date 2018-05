Trump: Nordkorea-Gipfel könnte auch am 12. Juni stattfinden

Einen Tag nach seiner Absage des für den 12. Juni geplanten Gipfels mit Nordkoreas Machthaber Kim hält US-Präsident Trump ein Treffen an diesem Datum doch noch für möglich.

Nordkorea sei sehr daran interessiert, sagte Trump vor Journalisten in Washington. Man werde sehen, was passiert. Es könnte auch der 12. Juni sein. Man sei dabei, mit Nordkorea zu reden. Jeder spiele Spiele, meinte Trump.



Der US-Präsident hatte das Treffen gestern in einem Brief an Kim abgesagt und feindselige Äußerungen der Regierung in Pjöngjang als Grund angeführt.

