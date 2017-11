US-Präsident Trump muss auf seiner Asien-Reise nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Köllner signalisieren, dass die Region weiterhin von extrem großer Bedeutung für sein Land ist.

Der Vizepräsident des Hamburger GIGA-Instituts sagte im Deutschlandfunk, bisher lasse die US-Regierung eine klare Strategie für den asiatisch-pazifischen Raum vermissen. Das sei bei Trumps Vorgänger Obama anders gewesen. Die Vereinigten Staaten müssen laut Köllner zeigen, dass man sich "auch über drängende, sicherheitsbezogene Fragen wie Nordkorea hinaus" engagieren will.



Mit Blick auf den Nordkorea-Konflikt sagte Köllner, das Ziel der Denuklearisierung des Landes sei in weite Ferne gerückt. Es sei kaum mehr möglich, das alleine durch Sanktionen zu erreichen. Allerdings würden sowohl die USA als auch Japan denken, diese seien notwendig, um den wahrgenommenen Provokationen zu entgegnen und der eigenen Bevölkerung zu signalisieren, dass man Härte zeige.



US-Präsident Trump reist für zwei Wochen nach Asien und will neben China auch Japan, Südkorea, Vietnam und die Philippinen besuchen.