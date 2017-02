Trump Richterlicher Stopp von Einreiseverbot ist 'lächerlich'

US-Präsident Trump hat den richterlichen Stopp seines umstrittenen Einreiseverbots als 'lächerlich' bezeichnet.

Die Entscheidung dieses "sogenannten Richters" werde bald wieder aufgehoben, teilte Trump über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Ein Regierungssprecher kündigte an, die Anordnung anzufechten. Ein Bundesrichter in Seattle hatte das erst vor einer Woche von Trump erlassene temporäre Einreiseverbot per einstweiliger Verfügung gestoppt.



Inzwischen befördern Fluggesellschaften wieder Passagiere aus den betroffenen muslimischen Ländern in die USA. Dies gelte für alle Reisenden mit gültigen Dokumenten, die auf dem Weg in die Vereinigten Staaten seien, teilte die Lufthansa in Frankfurt am Main mit, Auch Air France, Iberia und Qatar Airways erklärten, wieder Staatsbürger aus Syrien, dem Iran, Irak, Libyen, Somalia, dem Sudan und dem Jemen mit gültigen Visa in die USA zu fliegen.