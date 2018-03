US-Präsident Trump nimmt mit seiner Drohung, Strafzölle zu erheben, vor allem die Europäische Union ins Visier.

Die EU werde wegen ihres Umgangs mit den USA im Handel mit hohen Abgaben belegt, sagte Trump in Washington. Er drohte mit einem Zoll in Höhe von 25 Prozent auf Autos. Nur wenn die Europäer ihre Hürden abbauten, könne man anfangen zu reden, betonte Trump.



Der Koordinator der Bundesregierung für transatlantische Zusammenarbeit, Hardt, warnte davor, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Die Ankündigung von Strafzöllen sollte mit Verfahren der Welthandelsorganisation, Überzeugungsarbeit und der Suche nach Partnern begegnet werden, sagte Hardt in Washington. Er habe die Hoffnung, dass Trumps Pläne noch abgeschwächt werden könnten. Dies sei bei seinen Gesprächen auch mit Republikanern deutlich geworden.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.