Trump Telefonate mit Merkel, Putin und Hollande geplant

US-Präsidentschaftskandidat Trump und Bundeskanzlerin Merkel wollen heute telefonieren. (picture alliance / dpa)

US-Präsident Trump und Bundeskanzlerin Merkel sind heute zu einem Telefonat verabredet.

Es ist das erste Gespräch der beiden nach Trumps Amtsantritt. Trump hatte sich wiederholt kritisch zu ihrer Flüchtlingspolitik geäußert. Nach Angaben des Weißen Hauses will Trump heute auch mit Russlands Präsident Putin und Frankreichs Staatschef Hollande telefonieren.



Gestern hatte sich der US-Präsident nach den Worten der britischen Premierministerin May zum Verteidgungsbündnis Nato bekannt. Man sei sich einig, dass sich die Mitgliedsländer den gemeinsamen Herausforderungen stellen sollten, teilte May nach einem Treffen im Weißen Haus mit. Zuletzt hatte Trump mit der Bemerkung für Irritationen gesorgt, die Nato sei nicht mehr zeitgemäß. May war der erste ausländische Staatsgast im Weißen Haus seit dem Regierungswechsel.