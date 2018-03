Ein neuer Anti-Drogen-Plan von US-Präsident Trump soll die Todesstrafe für überführte Drogendealer unter bestimmten Bedingungen vorsehen.

Wie Regierungsvertreter in Washington mitteilten, will sich Trump im Laufe des Tages in New Hampshire dazu äußern. Der Bundesstaat ist besonders von der Opioid-Epidemie betroffen. Das Justizministerium soll als Chefanklagebehörde auf Bundesebene in Prozessen die Todesstrafe beantragen können, wenn es unter dem geltenden Gesetz angemessen erscheint. Darüberhinaus ist vorgesehen, die Drogen-Mindestmenge herabzusetzen, ab der Dealern eine Haftstrafe droht, wenn sie mit bestimmten illegalen Opioide handeln. Dazu gehören Heroin und auch Schmerzmittel wie Oxycodon.



In den USA greifen viele medikamentenabhängige Menschen zu illegalen Alternativen, die stark abhängig machen. In vielen Laboren werden synthetische Opioide hergestellt. Täglich sterben im Schnitt 91 Personen an einer solchen Substanz.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.