US-Präsident Trump hält ein Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim wie geplant am 12. Juni in Singapur nach wie vor für möglich.

Daran habe sich nichts geändert. Die Gespräche mit Pjöngjang verliefen sehr gut, sagte Trump in Washington. Man werde sehen, wie es weitergehe. Der südkoreanische Präsident Moon erklärte, Kim habe sich bei der gestrigen Begegnung im Grenzort Panmunjom erneut dazu bereit erklärt, mit Trump zusammenzukommen. Kim habe zudem betont, dass er das nordkoreanische Atomprogramm weiter abbauen wolle.



Trump hatte die geplante Begegnung mit Kim am Donnerstag abgesagt und dies mit der feindseligen Haltung der Regierung in Pjöngjang begründet. Tags darauf meinte er, das Treffen könne durchaus stattfinden. Nordkorea habe daran großes Interesse. Eine Sprecherin des Weißen Hauses teilte mit, eine Delegation werde wie vorgesehen nach Singapur reisen, um Vorbereitungen zu treffen.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.