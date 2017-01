Trump-Tweet "Nordkoreas Atomraketen werden nie die USA erreichen"

Der Twitter-Account des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump. (picture alliance / Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB)

Der künftige US-Präsident Trump sieht die USA nicht durch nordkoreanische Atomraketen bedroht.

Das Land werde nicht in der Lage sein, die Vereinigten Staaten mit Atomwaffen anzugreifen, schrieb er auf Twitter. Trump reagierte damit auf eine Ankündigung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, wonach das Land kurz vor dem Test einer Interkontinentalrakete stehe. In einem weiteren Tweet kritisierte er China für eine mangelnde Unterstützung im Atomstreit mit Pjönjang.



Nordkorea hatte im vergangenen Jahr zwei Atomwaffen- und mehrere Raketentests duchgeführt. Experten gehen davon aus, dass das Land mittlerweile in der Lage ist, Mittelstreckenraketen mit atomaren Sprengköpfen einzusetzen. Vor allem Südkorea fühlt sich dadurch bedroht. Ein Sprecher des Außenministeriums in Seoul begrüßte Trumps Tweet als klare Warnung an Pjöngjang.