US-Präsident Trump hat angekündigt, den Druck auf Nordkorea zu erhöhen.

Trump sagte nach einem Gespräch mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon in Washington, die USA bereiteten gemeinsam mit ihren Verbündeten neue diplomatische und wirtschaftliche Maßnahmen gegen die nordkoreanische Bedrohung vor. Die Ära der strategischen Geduld sei zu Ende, erklärte der US-Präsident.



Moon bekräftigte nach dem Treffen, dass beide Staaten entschlossen auf Provokationen aus Nordkorea reagieren würden. Neben Sanktionen setze er aber auch auf den Dialog mit Nordkorea, so Moon.



Thema des Treffens war auch der Handel. Trump ist der Ansicht, dass die USA in den wirtschaftlichen Beziehungen zu Südkorea benachteiligt werden.