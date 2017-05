Unmittelbar nach dem Wahlsieg des republikanischen Kandidaten schrieb die französische Le Monde: "Da die amerikanischen Wähler uns nicht das Geschenk eines uns gut gesonnenen Präsidenten gemacht haben, ist es Zeit, dass die Europäer selbstständig handeln, anstatt auf die Politik von Washington nur zu reagieren."

Klingt vertraut? Ist trotzdem schon lange her. Kommentiert wurde da nicht etwa der überraschende Erfolg von Donald Trump, sondern - zwölf Jahre früher - die Wiederwahl von George W. Bush.

Der Rückblick ins Jahr 2004 ist in mehrfacher Hinsicht nützlich. Erstens, Donald Trump ist nicht der erste Mann im Weißen Haus, der auf dieser Seite des Atlantiks Kopfschütteln, Fassungslosigkeit und Entsetzen auslöst. Ja, Trump ist die Provokation in Person, doch eine, mit der wir wohl oder übel umgehen müssen.

Zweitens, es ist keineswegs ausgemacht, dass ein solcher, aus europäischer Sicht, politischer Betriebsunfall von vernünftigen Amerikanern schnell repariert wird. Zu den Prognosen über die Präsidentschaft Trumps gehört gut vier Monate nach seiner Vereidigung trotz aller Schlagzeilen natürlich auch eine mögliche Wiederwahl. Dies für all diejenigen, die schon dabei sind, ein Maßband bis 2020 zu wickeln.

Drittens und für uns Europäer wohl am Wichtigsten: Der Aufruf aus dem Jahr 2004, als Europäer endlich selbstständig zu handeln, war so folgenlos, dass er jetzt 2017 als Antwort auf Donald Trump von Angela Merkel fast wortgleich wiederholt werden muss. Wenn die Lösung des Problems Trump vor allem in der Geschlossenheit der Europäer liegt, dann ist Skepsis angebracht.

Leidensdruck in Europa nicht substanziell höher

Wenig spricht dafür, dass der Dissens der europäischen Staats- und Regierungschefs momentan geringer, ihre Kraft stärker oder der Leidensdruck substanziell höher ist als in Vorjahren. Noch steht der Beweis dafür aus, dass die Freude über den Wahlsieg Emmanuel Macrons in Frankreich mehr ist, als die Erleichterung, es nicht gleich mit Marine Le Pen zu tun zu haben.

Nein, wer nach einer Rezeptur gegen Trump sucht, der sollte die USA selbst genauer in den Blick nehmen. Washington ist auf dieser Suche alles andere als das erste natürliche Ziel. Es gibt jenseits der Hauptstadt Dutzende von gewichtigen Bundesstaaten, die klima- und handelspolitisch ganz anders ticken als die republikanische Elite im Weißen Haus und im Kongress.

Dieses andere Amerika zu unterstützen und zu umwerben, das ist derzeit Pflicht und Chance zugleich. Nichts gegen stärkere europäische Zusammenarbeit, aber dieser Spuk wird durch Amerikaner beendet, nicht durch uns.

Klaus Remme (Deutschlandradio / Bettina Straub)Klaus Remme, geboren in Cloppenburg. Studium der Politischen Wissenschaften und Osteuropäische Geschichte in Freiburg und Wien. Berufliche Stationen: Institute for Defense & Disarmament Studies, Boston, BBC World Service, London, Norddeutscher Rundfunk. Seit 1996 beim Deutschlandfunk. Von 2007 bis 2012 Korrespondent von Deutschlandradio in Washington. Seitdem Korrespondent im Hauptstadtstudio mit Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik.