"An ihren Taten sollt ihr sie erkennen" – man muss nicht religiös sein, um dieses biblische Zitat auch in die Welt der Politik zu übertragen. Allerdings - auf den künftigen US-Präsidenten bezogen, hoffen manche Europäer inbrünstig darauf, dass sich eine andere Küchen-Weisheit bewahrheitet: Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.

Das Interview, das Donald Trump zwei europäischen Zeitungen gegeben hat, bringt weder im Ton noch in der Sache viel Neues, was das Weltbild des President Elect angeht. Da der US-Wahlkampf erkennbar vorbei ist, lassen sich seine Einlassungen zur NATO und zu Europa aber nicht als Wahlkampf-Reden abtun.

Kein Interesse an einem starken Europa

Trump ist an einem einigen, starken Europa offenbar weder in Wort noch in Tat gelegen. Wer unter uns der Meinung ist, dass man eine Weltmacht wie einen Konzern, streng nach dem Prinzip der Gewinn-Maximierung führen sollte, der – und nur der - dürfte sich beim künftigen Herren im Weißen Haus gut aufgehoben fühlen.

Es lässt wenig Gutes für die transatlantischen Beziehungen hoffen, wenn Trump bestenfalls Widersprüchliches zur EU und zur NATO von sich gibt. Beide, Union und Allianz, sind wahrhaftig nicht perfekt. Aber sie klein oder kleiner zu reden, wie Trump es in dem Interview tut, indem er etwa durchaus billigend vermutet, dass dem Brexit weitere Austritte aus der EU folgen werden, heißt all jenen in die Hand zu spielen, die ein Interesse an neuen Keilen haben. An neuen Spaltungen. An neuen Fragmentierungen.

Freuen kann sich derzeit nur Putin

Gleiches gilt für die Aussage, dass die NATO überflüssig sei. Dass Trump die Beziehungen zu Moskau verbessern möchte, ist an sich durchaus zu begrüßen. An einem in jüngster Zeit wieder dominanteren Ost-West-Block-Denken kann im Grunde niemandem gelegen sein. Das Verhältnis zu Moskau aber im Zweifel auf Kosten des Verhältnisses mit den Alliierten, zu den europäischen Demokratien, ausspielen zu wollen – das ist allerdings weit mehr als neue "Beziehungspflege" mit Moskau.

Der künftige US-Präsident hat angedeutet, dass er, einmal im Amt, beginnen könnte, "Deals" mit dem Kreml auszuhandeln, in dem die USA sich beispielsweise beim Thema Sanktionen von der weitgehend gemeinsamen Linie mit der EU absetzen. Nimmt man zudem Trumps Haltung zur NATO für dessen Weisheit letzten Schluss, so kann all das nur einen freuen: Und der heißt Wladimir Putin. Sein Handlungsspielraum würde wachsen.

Taten entscheiden, nicht Ankündigungen

Europa wird sich dem zu stellen und sich zu wappnen haben. Dennoch: Trump ist eben kein Putin. Ist kein Alleinherrscher oder Autokrat, auch wenn er sich gern als Alleinunterhalter geriert. Ob und wie sich Trumps Verbalinjurien und die vollmundige, zumindest verbale Aufkündigung manch lang gepflegter transatlantischer Gewissheit in reale US-Politik übersetzen werden? Es wird letztlich tatsächlich nur an den Taten zu erkennen sein.

Annette Riedel (Deutschlandradio / Bettina Straub )Annette Riedel, geboren 1958, hat an der Freien Universität Berlin studiert. 1981 und '82 war sie Stipendiatin in den USA. Seit 1976 arbeitet sie bei Hörfunk, unter anderem war sie freie Mitarbeiterin beim RIAS Berlin. Seit 1997 ist sie als Redakteurin, Moderatorin und Autorin bei Deutschlandradio Kultur in Berlin tätig. Von 2007 bis 2012 war sie dort als Chefin vom Dienst Mitglied der Chefredaktion. Seit März 2012 ist sie Korrespondentin von Deutschlandradio in Brüssel, von wo sie über EU-Themen, die NATO und – eher am Rande – über Belgien sowie gelegentlich über die Niederlande berichtet.