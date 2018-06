Das geplante Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un soll auf der Insel Sentosa im Süden Singapurs stattfinden.

Dies teilte die Sprecherin des Weißen Hauses in Washington, Sanders, per Twitter mit. Bislang war nur bekannt, dass das für den 12. Juni geplante Treffen in dem asiatischen Stadtstaat stattfinden soll.



Ein Zustandekommen des Gipfels war lange unklar. Trump hatte es abgesagt, am vergangenen Freitag dann aber doch bestätigt. Bei dem Gespräch soll es um das Atom- und Raketenprogramm Nordkoreas und einen Frieden auf der koreanischen Halbinsel gehen.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.